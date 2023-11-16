Назван главный куратор обвиняемой в убийстве военкора Татарского Mash: главным куратором Треповой был мужчина под псевдонимом Гештальт

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Последствия взрыва, случившегося в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Telegram-канал Mash сообщает, что главным куратором и одним из ключевых организаторов теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, был мужчина под псевдонимом Гештальт. По его данным, он работал в связке с неонацистом Романом Попковым, который завербовал Дарью Трепову через Twitter, руководил девушкой вплоть до теракта, а также снабжал деньгами. Как выяснил канал, в деле также замешан курьер Юрий Денисов. Согласно информации Mash, оба мужчины объявлены в розыск.

Канал пишет, что после вербовки в соцсетях Попков убедил Трепову, желавшую переехать на Украину и стать журналистом, что куратору можно доверять, и передал ее в ведение Гештальту. Mash отмечает, что мужчина под псевдонимом просил девушку купить определенные книги военкора, помогал с печатью открыток для «Листвы», инструктировал по вопросу покупки и использования телефонов для связи, а также раскручивал ее подставной Telegram-канал. Канал также выяснил, что злоумышленник объяснял Треповой, как заводить знакомства для реализации теракта, как выглядеть, что говорить и даже отправлял ей цветы через доставку.

14 ноября Mash сообщал, что Трепова получила 195 тысяч рублей в рамках подготовки теракта в отношении военкора, деньги перечислялись с Украины. Средства поступали через площадку Binance на биткоин-кошелек, который девушка создала для осуществления транзакций между ней и украинскими кураторами. Отмечалось, что большая часть этих денег была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также на левые сим-карты, расходы на поездку в Омск на лекции своей будущей жертвы. При этом, как заявил прокурор на заседании суда, Трепова получила 132 тысячи рублей в рамках подготовки покушения на Татарского.

Накануне Трепова провалила тест на полиграфе. Обвиняемая не смогла честно ответить на вопрос, знала ли она, что в передаваемой Татарскому статуэтке находится взрывное устройство.