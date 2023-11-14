Появилось новое доказательство вины Треповой в убийстве Татарского «78»: полиграф показал, что Трепова знала о взрывчатке в подарке Татарскому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова провалила проверку на полиграфе, сообщает канал «78». По его данным, девушка на самом деле знала, что в подарке Татарскому находилась взрывчатка.

Во время проверки на полиграфе показатели состояния Треповой резко менялись. Наиболее остро девушка реагировала на вопрос о том, знала ли она, что в статуэтке, предназначенной военкору, находится взрывчатое вещество. «78» пишет, что итоги теста показали прямой умысел Треповой и стали новым доказательством ее причастности к убийству. До сих пор девушка заявляла, что ничего не знала об опасности презента, который передала в руки корреспонденту.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что за убийство Татарского обвиняемая получила 195 тысяч рублей, деньги перечислялись с Украины. Канал уточнил, что средства поступали через площадку Binance на биткоин-кошелек, который Трепова создала для осуществления транзакций между ней и украинскими кураторами.

По информации Mash, после поступления криптовалюты Трепова конвертировала ее в рубли и зачисляла деньги на банковскую карту. Средства ей перечисляли с декабря 2022 года по март 2023 года. При этом большая часть этих денег была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также на «левые» сим-карты, расходы на поездку в Омск на лекции своей будущей жертвы и на суточную аренду номеров в гостиницах.