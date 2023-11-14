Назван гонорар Треповой за убийство военкора Татарского Mаsh: Треповой перечислили 195 тысяч рублей с Украины за убийство военкора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Обвиняемая в совершении теракта в кафе на Васильевском острове Дарья Трепова получила за убийство военкора Владлена Татарского 195 тысяч рублей, деньги перечислялись с Украины, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Канал уточнил, что средства поступали через площадку Binance на биткоин-кошелек, который Трепова создала для осуществления транзакций между ней и украинскими кураторами.

По информации Mash, после поступления криптовалюты Трепова конвертировала ее в рубли и зачисляла деньги на банковскую карту. 195 тысяч рублей ей перечислили с декабря 2022 года по март 2023 года. При этом большая часть этих денег была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также на «левые» сим-карты, расходы на поездку в Омск на лекции своей будущей жертвы и на суточную аренду номеров в гостиницах.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. К уголовной ответственности помимо Треповой привлечен Дмитрий Касинцев. Его обвиняют в укрывательстве обвиняемой после совершения теракта.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» в Петербурге. По версии следствия, фигурантка, представившаяся Анастасией, подарила журналистку статуэтку. Внутри нее находилось взрывное устройство. В результате происшествия скончался только военкор, другие 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Треповой предъявили обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывного устройства.