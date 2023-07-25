Следственный комитет предъявил окончательные обвинения Дарье Треповой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Следственный комитет России выдвинул окончательные обвинения Дарье Треповой по делу о гибели военного корреспондента Владлена Татарского, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. По его словам, следователи собрали доказательства и установили, что именно Трепова являлась исполнительницей теракта в петербургском кафе. Она была завербована лицами, находившимися на Украине, через социальные сети.

Недавно ей (Треповой. — NEWS.ru) было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов, — рассказал Бастрыкин.

В ходе следствия было проведено около 200 экспертиз, потерпевшими были признаны 85 человек. Сотрудники ведомства также допросили около 400 человек в ходе расследования.

Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой, — сообщил глава СК.

Военный корреспондент и писатель Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Следственный комитет признал убийство террористическим актом. В ходе первого допроса Трепова призналась, что она передала журналисту статуэтку со взрывчатым веществом. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, от кого получила предмет.