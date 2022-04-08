Назван эффективный рацион для быстрого и безболезненного похудения к лету

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала, что для быстрого, безболезненного и эффективного похудения к лету необходимо придерживаться рационального питания. Она посоветовала исключить сладкое, простые углеводы (белый рис, хлеб), пиво, добавить в свой рацион побольше фруктов и овощей, а также обязательно заниматься физической нагрузкой.

Фруктов сладких поменьше, листовых и зелёных овощей, таких как сельдерей, квашеная капуста — побольше. Нежирное мясо берём — курицу, индейку, кролика, рыба должна оставаться в рационе, яйца, творог и нежирные кисло-молочные продукты оставляем, — сказала Соломатина.

Она напомнила о необходимости соблюдения водного режима (минимум 30 мл на каждый килограмм веса в течение дня) и пятиразового питания. По словам специалиста, завтрак доложен состоять из сложных углеводов и белковой смеси.

Если мы едим кашу, к ней можно добавить яйцо или творог, к примеру. Если на следующий день едим омлет, то туда добавляем овощи. Если едим творог на третий день, можно добавить либо овощи, либо кусочки фруктов, орехи, которые можно положить и в кашу. Питание должно быть разнообразным, — объяснила Соломатина.

На ланч диетолог посоветовала есть фрукты, ягоды или кисло-молочные продукты, а обед должен состоять из овощного супа или мяса с гарниром и овощами. Если на ланч был кисло-молочный продукт, то на полдник можно съесть любой фрукт, продолжила Соломатина. На ужин она рекомендует употреблять творожную запеканку или бурый рис с овощами, а если очень хочется есть, то подойдут два яйца или протеиновый коктейль.

Диетолог подчеркнула, что при приблизительно таком рационе и обработке еды в виде тушения, запекания или отваривания не будет хотеться есть, потому что будет чувство насыщения. В результате за неделю скидывается 0,5 кг, а за два месяца, то есть к лету, можно сбросить до 4 кг.

Ранее диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что отказавшимся от сладкого людям нужно есть больше мяса и сыра. Эти продукты содержат большое количество хрома, недостаток которого влияет на тропность инсулина к глюкозе.