Навка «разжаловала» Исинбаеву: что сказала жена Пескова о спортсменке Татьяна Навка забыла, что у Елены Исинбаевой есть звание майора

Фото: Kremlin.ru

Елена Исинбаева

Олимпийская чемпионка в танцах на льду и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала об отношении к трехкратной чемпионке мира Елене Исинбаевой. Фигуристка назвала спортсменку невоенным человеком, забыв о ее звании. Какое звание у Исинбаевой, как она его получила?

Что сказала Навка об Исинбаевой

Говоря о спортсменке в новом интервью, Навка заявила, что Исинбаева проживала на Канарских островах «задолго до всех этих историй» и имеет там семью. Кроме того, фигуристка напомнила, что прыгунья вошла в МОК, что является радостным событием, благодаря которому россиянка сможет отстаивать позицию РФ.

«Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию», — сказала Навка в интервью РИА Новости.

Она добавила, что Исинбаева не является в полной мере военным человеком.

«Исинбаева мне кажется очень искренним человеком, который часто говорит эмоциями. Она могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком. <...> Да, что она не надевала форму и не защищала Родину военными способами, только на спортивных фронтах. Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», — сказала фигуристка.

Назвать Исинбаеву предательницей Навка не согласилась. В этом вопросе она солидарна с Песковым, который ранее заявил, что не расценивает действия Исинбаевой таким образом. Чиновник признался, что ему не известны какие-либо факты, когда спортсменка «продавала Россию», поэтому он не станет комментировать слухи, не владея деталями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

Что за скандал с Исинбаевой и Канарскими островами

В июле 2023 года в СМИ просочилась информация, что спортсменка живет на острове Тенерифе. Она написала в своих социальных сетях, что в России, «как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу». В ее случае речь идет о принадлежности к ЦСКА.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Также как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — написала Исинбаева.

Спортсменка назвала себя человеком мира, а позднее удалила из соцсетей фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как Исинбаева получила звание майора

В мае 2015 года Министерство обороны России заключило с Исинбаевой пятилетний контракт, сообщал ЦСКА. Спортсменка была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба Армии. Приказ об этом подписал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Я безумно рада вернуться в ряды ЦСКА, чьи возможности безграничны», — говорила тогда Исинбаева.

На сайте ЦСКА указано, что Исинбаева находится в звании майора ВС РФ.

Кроме того, прыгунья занимала пост члена правления благотворительного фонда «Воскресение». Организация осуществляла сбор средств на строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «За доблесть» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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