Навального не нашли в московских СИЗО Жданов заявил, что Навального нет в большей части следственных изоляторов Москвы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Соратники оппозиционера Алексея Навального проверили большинство СИЗО в Москве и нигде не обнаружили его, сообщил на своей странице в Twitter (X) директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, им не удалось подтвердить информацию о том, что с Навальным проводятся следственные действия в столице.

Жданов указал, что следственные действия не могут проводиться без адвокатов. По его словам, они уже и так проводились во Владимире, где Навальный отбывал наказание. Он подчеркнул, что местонахождение оппозиционера неизвестно уже восемь дней.

12 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что Навального этапировали из ИК-6 во Владимирской области в Москву. По информации канала, оппозиционера доставили в столицу для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. Официально эта информация не подтверждена. 1 декабря Навальный сообщал, что на него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, предусматривающей наказание на срок до трех лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) 8 декабря сообщила, что адвокаты политика весь день простояли возле владимирских ИК-6 и ИК-7, но везде им отказали в посещении. Она отметила, что в тот же день политика не вывели в суд по видеосвязи из ИК-6. Сотрудник колонии объяснил это аварией, из-за которой в исправительном учреждении нет электричества.