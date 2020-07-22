Natura Siberica заявила о возможном закрытии своих магазинов

https://static.news.ru/photo/6af6114a-cc30-11ea-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natura Siberica/facebook.com

Компания «Первое решение», российский производитель косметики Natura Siberica, сообщила, что иск «Эн+Рециклинг», который она считает неправомерным, может стать причиной закрытия её косметических производств и сетей магазинов.

Об этом говорится в заявлении Natura Siberica. Производитель косметики под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica уверен, что «неправомерные действия», которые ведутся в отношении «Первого решения», могут повлечь полную остановку её деятельности, передаёт РИА Новости.

Официально заявляем, что в отношении нашей компании ведутся неправомерные действия, способные привести к полной остановке нашей деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов, что повлечёт за собой потерю работы тысячами людей, — гласит заявление.

28 июля Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск ООО «Эн+Рециклинг» к «Первому решению» о взыскании 4,5 млрд рублей. Суд уже принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия с брендами ответчика. Это коснулось 65 товарных знаков, среди которых — «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, «Добрые травы» и другие.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шутка российской телеведущей Ксении Собчак в адрес экс-солиста группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина, недавно признавшегося в том, что в детстве он стал жертвой сексуального насилия, стоила ей контракта с косметическим брендом.