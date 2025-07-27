Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 14:30

Натерла картошку с сыром — через 10 минут хрустящие лепешки на столе!

Натерла картошку с сыром! Через 10 минут уже едим — обалденные лепешки Натерла картошку с сыром! Через 10 минут уже едим — обалденные лепешки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите простого, но невероятно вкусного ужина за считаные минуты? Забудьте о сложных рецептах! Вам нужна лишь картошка, сыр, яйцо и капелька муки.

Натрите картошку на мелкой терке — важно отжать лишний сок, чтобы лепешки получились хрустящими. К тертой картошке добавьте горсть тертого сыра (идеален чеддер или сулугуни), одно яйцо, пару ложек муки (пшеничной, по вкусу). Аккуратно перемешайте — тесто готово! Разогрейте посуду с маслом. Выложите порции теста, придавая им форму лепешек. Обжарьте на среднем огне до появления аппетитной корочки. Аромат стоит умопомрачительный! Через 10 минут после начала готовки эти лепешки уже на столе. С тянущимся сыром, с хрустящей корочкой и нежной серединкой — это абсолютный восторг! Быстро, бюджетно, пальчики оближешь.

рецепты
лепешки
сыр
картошка
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы прозвучали у гостиницы с фехтовальщицами из России
Уголовные дела на совладельца студии «Квартал 95» затронули Зеленского
Путин неожиданно остановил кортеж и вышел пообщаться с россиянами
Киев получит свыше 30 тысяч «умных» ударных комплектов на базе ИИ
Ароматные горячие бутерброды с золотистым сыром готовы за 20 минут!
Нидерландам предрекли кризис в энергетической системе
Мощный взрыв сотряс украинский город
Юрист оценила шансы на уголовное дело против Анны Седоковой
Пес без лап почувствовал неладное и спас мужчину от смерти
Семья садистов держала приемных детей в клетках
Депутат Рады призналась в аутизме
Составлен список стран, где назвали Россию главным врагом
Восемь человек погибли в давке перед индийским храмом
В Петербурге троллейбус провалился в яму и попал на видео
В ГД ответили, что грозит танцевавшей на мемориале в Кургане девушке
В Британии могут закрыть отель с нелегалами на фоне протестов
Водитель устроил смертельное лобовое ДТП на трассе под Смоленском
Мальчику из России разорвало руку на отдыхе в Турции: кто за это ответит?
Стало известно о судьбе российских туристов в охваченной пожарами Турции
Европейская страна впервые за 30 лет лишилась высокого кредитного рейтинга
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.