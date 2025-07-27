Натерла картошку с сыром — через 10 минут хрустящие лепешки на столе!

Хотите простого, но невероятно вкусного ужина за считаные минуты? Забудьте о сложных рецептах! Вам нужна лишь картошка, сыр, яйцо и капелька муки.

Натрите картошку на мелкой терке — важно отжать лишний сок, чтобы лепешки получились хрустящими. К тертой картошке добавьте горсть тертого сыра (идеален чеддер или сулугуни), одно яйцо, пару ложек муки (пшеничной, по вкусу). Аккуратно перемешайте — тесто готово! Разогрейте посуду с маслом. Выложите порции теста, придавая им форму лепешек. Обжарьте на среднем огне до появления аппетитной корочки. Аромат стоит умопомрачительный! Через 10 минут после начала готовки эти лепешки уже на столе. С тянущимся сыром, с хрустящей корочкой и нежной серединкой — это абсолютный восторг! Быстро, бюджетно, пальчики оближешь.