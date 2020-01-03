Всем известно, что 25 января 2020 года наступает год Белой Металлической Крысы. Но китайцы, составляя календари, учитывают не только тотемных животных. Целители предпочитают ориентироваться на тысячелетние познания в области традиционной китайской медицины (ТКМ), и в частности — на теорию 12 меридианов важнейших внутренних органов человеческого тела. С этой точки зрения 2020 год — год меридиана толстого кишечника. На что обращать внимание и как корректировать возможные проблемы со здоровьем в наступающем году, NEWS.ru рассказал эксперт.

XinHua/Global Look Press

Каждый год — это год активности того или иного меридиана. В текущем году мы были под влиянием активности меридиана селезёнки. Наступающий год — год активности меридиана толстого кишечника. Алексей Шорников эготерапевт эготерапевт

Эксперт напомнил: традиционная китайская медицина — комплекс знаний, которому, по самым скромным подсчётам, более трёх тысяч лет. Очень многие её составляющие, в частности, акупунктура и рефлексотерапия, признаны крайне действенными методиками лечения болезней. Одна из основ ТКМ — учение о меридианах, по которым проходит жизненная энергия человека. Всего китайские врачи выделяют 12 основных органов тела и столько же меридианов — это меридиан лёгких, толстого кишечника, желудка, меридиан селезёнки и поджелудочной железы, сердца, тонкого кишечника, мочевого пузыря, почек, перикарда, тройного обогревателя (совокупность различных органов, расположенных как бы в трёх разных камерах-обогревателях), меридиан желчного пузыря и меридиан печени.

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С точки зрения физиологии толстый кишечник — орган, отвечающий за способность организма расщепить все полезные вещества в последней стадии пищеварения. Здесь идёт всасывание полезных веществ в кровь, осуществляется формирование микрофлорой некоторых незаменимых витаминов. Все ненужные остатки пищи, все шлаки выводятся наружу за счёт активной перистальтики. В ТКМ меридиан толстого кишечника тесно взаимосвязан с меридианом лёгких, и добиваясь нормализации его деятельности, можно решить не только проблемы с пищеварением, но и нормализовать работу органов дыхания. Болезнями занимаются врачи, и здесь всё очень индивидуально. Но подкорректировать работу органов можно и на бытовом уровне, пользуясь, в частности, принципами цветотерапии.

В наступающем году следует особо оберегать толстый кишечник. Если человек чувствует атонию (низкий тонус гладкой мускулатуры кишечных стенок), то надо стимулировать деятельность кишечника. Если, напротив, он слишком активен — надо успокоить. Это можно сделать с помощью цвета. Толстый кишечник стимулируется зелёным и синим — эти цвета необходимо вводить в обиход при атонии. Если же кишечник слишком чуткий, то он успокаивается оранжевым и красным цветами, — пояснил Шорников.

Если в интерьере и в одежде будет присутствовать нужный цвет, это непременно даст результат. Особое внимание следует обратить на оттенки постельного белья и одежды, прилегающей к телу: в классике цветолечения используется не только терапевтическое раздражение рецепторов глазного яблока, но и воздействие цвета через кожу и через точки акупунктуры.

Как рассказал Алексей Шорников, синий в 2020 году избран цветом года. Всемирно известная организация Pantone, признанный авторитет в области цвета, назвала оттенком наступающего года Classic Blue (классический синий). Ранее австралийское креативное агентство предлагало главным цветом 2020 года выбрать Bleached Coral (умирающий коралл) — бледно-голубой оттенок, который ассоциируется с мёртвым кораллом, обесцвеченным из-за антропогенного воздействия. Таким образом, тысячелетние знания китайцев о меридианах удивительным образом совпали с цветовыми трендами, которые называют мировые модные агентства.

Wiese/face to face/Global Look Press

Выбор Pantone, как это всегда бывает, будет подхвачен разного рода брендами и дизайнерами, и весь мир скоро увидит одежду, ткани и разного рода предметы именно этого оттенка. Что же касается красного и оранжевого, то здесь тем, кто хочет внести коррективы в работу организма, нужно будет проявить инициативу и подобрать яркие элементы самостоятельно. Следить же за состоянием кишечника советуют не только медики, но и психологи. С точки зрения психологии энергия меридиана толстого кишечника демонстрирует, насколько человек реализуется как личность в социуме, насколько ему сопутствует успех.