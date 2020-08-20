NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

https://static.news.ru/photo/f8d0ae02-e315-11ea-98a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Сейчас утечка воздуха на МКС не угрожает безопасности космонавтов. Об этом сообщило NASA.

Утечка пока остаётся в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции, — говорится в заявлении NASA.

Отмечается, что давление в американском сегменте сохраняется в пределах допустимой нормы. Поиск причины утечки пройдёт в выходные. Всё это время экипаж не будет выходить за пределы станции.

На время работ по определению источника утечки и его устранению трое американских космонавтов перейдут в российский модуль «Звезда», указали в NASA. Там они пробудут с пятницы, 21 августа, до утра воскресенья, 23 августа. Предварительные результаты станут известны в конце следующей недели.

Как писал NEWS.ru, утечку зафиксировало оборудование, установленное на российском сегменте станции. Одной из причин утечки называют попадание микрометеорита или фрагмента космического мусора.