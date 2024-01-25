«Народная угадайка»: телекритик раскрыл феномен шоу «Маска» Телекритик Горбунов: «Маска» стала народным развлекательным шоу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоу «Маска» стала одним из вариантов народного развлекательного шоу, с которым можно хорошо отдохнуть, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, феномен и популярность проекта кроется в интриге, потому что зритель до конца не понимает, кто может скрываться под маской, ведь это может быть не обязательно певец, а любой человек.

Это стало развлекательным шоу, с которым можешь отдохнуть. Сидишь, слушаешь голос, делаешь что-то параллельно, не обязательно смотреть само выступление. В этом смысле от проекта можно получить удовольствие. Это один из вариантов народного шоу, народная угадайка, — отметил Горбунов.

По мнению телекритика, «Маска» интересна не только выступлениями артистов, а комментариями членов жюри. Создатели проекта специально подбирают тех, кто может говорить интересно, а не шаблонно и банальными фразами. Также Горбунов напомнил, что за все сезоны с «Маской» еще не было ни одного скандала.

Там все очень серьезно организованно, расписывается, кто и когда приезжает на съемочную площадку, контактирует с участниками маленькое количество людей. Съемочный процесс выстроен на высоком профессиональном уровне. Проект выходит в прайм-тайм и собирает высокие рейтинги от сезона к сезону, — добавил Горбунов.

Ранее телекритик предположил, что Первый канал решил пригласить вместо Александра Васильева более молодого ведущего шоу «Модный приговор» с глубокими знаниями современной моды. По мнению Горбунова, с приходом стилиста Александра Рогова проект станет более актуальным.