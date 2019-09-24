Психиатр-нарколог Александр Ковтун прокомментировал данные статистики, указывающие на то, что россияне предпочитают пиво другим алкогольным напиткам. По словам эксперта, это в первую очередь связано с политикой государственного регулирования.
Медик отметил, что власти раньше отменили рекламу водки. При этом пиво производится практически во всех регионах России.
Несмотря на это, уверен доктор, употребление алкоголя в целом сокращается. Это происходит благодаря запрету на ночную продажу спиртного, передаёт
Ранее News.ru писал, что пиво в сентябре 2019 года стало самым ходовым алкогольным напитком у россиян. Также пятёрку самых популярных «товаров с градусами» составили вино, водка, коньяк и сидр.