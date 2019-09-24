https://static.news.ru/photo/4c5b4d30-deed-11e9-97c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Психиатр-нарколог Александр Ковтун прокомментировал данные статистики, указывающие на то, что россияне предпочитают пиво другим алкогольным напиткам. По словам эксперта, это в первую очередь связано с политикой государственного регулирования.

Медик отметил, что власти раньше отменили рекламу водки. При этом пиво производится практически во всех регионах России.

Несмотря на это, уверен доктор, употребление алкоголя в целом сокращается. Это происходит благодаря запрету на ночную продажу спиртного, передаёт НСН .

Ранее News.ru писал, что пиво в сентябре 2019 года стало самым ходовым алкогольным напитком у россиян. Также пятёрку самых популярных «товаров с градусами» составили вино, водка, коньяк и сидр.