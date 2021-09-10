Нарколог рассказал, как уменьшить потребление алкоголя в России

Властям следует повышать благосостояние граждан и делать российские города более дружественными для человека, чтобы уменьшить потребление алкоголя в России. Об этом NEWS.ru заявил старший научный сотрудник научного медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров. Ранее 10 сентября заместитель главы Минздрава Олег Салагай заявил, что утверждение о том, что Россия является самой пьющей страной, не соответствует действительности.

Повышать благосостояние россиян, нужно делать наши города более дружественными человеку, потому что Москва и Санкт-Петербург — это одно, а стоит куда-то отъехать.... Все знают, в каком состоянии дороги, учреждения культуры — это всё очень запущено, — рассказал специалист.

По его словам, алкоголь помогает забыться и решить проблему досуга. Чтобы люди употребляли меньше алкоголя, их надо обязательно переключить на какую-то деятельность.

Вот появляются спортивные площадки, сразу же какое-то число подростков и взрослых уходят на них, а не пьют пиво. Играть в футбол, напившись пива, не очень удобно, — отметил нарколог.

С 2008 по 2019 год потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра на душу населения.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил мужчин об особой опасности пива. Дело в том, что в нём содержится фермент, схожий с женским гормоном — эстрогеном.