«Напоминает геноцид»: в СПЧ отреагировали на выселение россиян из Латвии Член СПЧ Меркачева: выселение россиян из домов в Латвии напоминает геноцид

Фото: t.me/Merkacheva

Ева Меркачева

Выселение пожилых россиян из домов в Латвии за плохое знание латышского языка напоминает геноцид, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) России Ева Меркачева. По ее словам, Министерство иностранных дел РФ отреагирует на случившееся в кратчайшие сроки, а специальная профильная комиссия СПЧ направит Риге ноту протеста.

Видео шокирующее. Мы получали сигналы. На мой взгляд, все это напоминает геноцид. Люди приехали несколько лет назад, спокойно жили, никакой необходимости их выселять, лишать статуса, просто потому что не знают латышский язык, нет. Это дискриминация, — сказала правозащитница.

Комментируя ролик, Меркачева напомнила о неоднократных призывах правительства Латвии быть гуманными и их обвинениях в адрес России. При этом, по ее словам, сами латвийские власти «делают гораздо хуже».

На кадрах присутствуют пожилые люди, — обратила внимание она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Латвии десятки тысяч русских перестали получать пенсии и медицинскую помощь, а многим из них предписано покинуть страну. По ее словам, такая политика властей республики является проявлением «агрессивного шовинистического национализма». Действия Риги дипломат назвала войной со всеми русскими.