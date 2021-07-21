Написавший письмо Путину десятилетний австриец получил ответ

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер написал президенту РФ Владимиру Путину письмо. В ответ ему отправили фото российского лидера с автографом и несколько книг о стране и Москве. Об этом сообщил МИД РФ на странице в Facebook.

Мальчик написал, что многие в Европе относятся к России по-доброму и желают более близкого партнёрства, а русские и европейцы — связанные экономически соседи.

Но, пожалуй, главный посыл обращения — «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», — написала пресс-служба МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство поблагодарило Маттиаса за интересное послание. Там отметили, что Россия по-прежнему доступна для диалога с каждым заинтересованным в совместной работе, которая ведёт к общему здоровью, благополучию и прогрессу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет твёрдо противостоять давлению Вашингтона. США за последние годы беспрецедентно обострили отношения с Россией, и наша страна продолжит бороться за свои законные интересы.