Налоговый юрист оценил идею отменить НДФЛ при зарплате меньше 30 тысяч Юрист Хаминский: отмена НДФЛ может привести к росту налоговых правонарушений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идея ЛДПР об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц, будет иметь отрицательные последствия, заявил в беседе с «360» налоговый юрист Александр Хаминский. По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, это повлечет за собой рост числа «серых» зарплат и других налоговых правонарушений.

Освобождение от налогообложения <...> однозначно будет поощрять снижение официальной части трудового вознаграждения до указанного уровня и выплату компенсации в конвертах, — считает эксперт.

Кроме того, он назвал спорным утверждение авторов проекта о том, что сэкономленные за счет отмены налога средства могут оказать серьезное подспорье в финансовых делах малообеспеченной семьи.

Речь идет о сумме в 3900 рублей в месяц, или 130 рублей в день. Насколько серьезно такие деньги поспособствуют улучшению материального положения граждан, вопрос спорный, — полагает Хаминский.

Юрист высказал мнение, что отрицательный эффект от внедрения инициативы окажется более существенным, чем возможный положительный. В качестве альтернативы он предложил заняться разработкой мер, направленных на поощрение повышения зарплаты, в том числе через соответствующие налоговые льготы.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что предложение об отмене НДФЛ для россиян с низким доходом поможет повысить их покупательскую способность.