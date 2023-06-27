«Задача государства»: Нилов об отмене НДФЛ для россиян с низким доходом Депутат ГД Нилов назвал отмену НДФЛ для россиян с низким доходом задачей социального государства

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Задачей социального государства является поддержка граждан. На это в том числе направлено предложение об отмене НДФЛ для россиян с низким доходом, заявил председатель комитета Госдумы по труду, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он заявил в беседе с НСН, что данная инициатива поможет повысить покупательскую способность граждан, чья зарплата составляет меньше 30 тысяч рублей.

Это, конечно, ударит по бюджету, но в то же время эти средства возвращаются в нашу бюджетную систему. <...> У нас много выпадающих расходов, но задача социального государства — поддерживать граждан. Государство должно тратить деньги, — уточнил парламентарий.

По словам Нилова, с таким предложением выступал лидер партии Владимир Жириновский. Инициатива вносится на рассмотрение уже не первый раз. Депутат подчеркнул, что ЛДПР выступает за прогрессивную систему налогообложения. Он считает, что люди с высокими зарплатами также должны платить НДФЛ по ставке «гораздо выше, чем сегодняшние 15%».

Нилов уверен, что налоговая служба сможет пресечь попытки махинаций для попадания в группу зарабатывающих до 30 тысяч рублей. Так, сотрудники ведомства заметят, когда зарплата человека резко снизилась. При этом во всем мире проблема серой или черной занятости до сих пор остается. Нилов отмечает, что России удалось частично решить данный вопрос. В будущем для этого можно будет начать использовать искусственный интеллект, заключил парламентарий.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее направил для отзыва в правительство законопроект об отмене подоходного налога для людей, чей ежемесячный заработок составляет менее 30 тысяч рублей. В случае одобрения инициативы она будет внесена на рассмотрение в Госдуму.