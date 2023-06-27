Одной категории россиян предложили отменить НДФЛ В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ для россиян с доходом менее 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил для отзыва в правительство законопроект об отмене подоходного налога для людей, чей ежемесячный заработок составляет менее 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС. В случае одобрения инициативы она будет внесена на рассмотрение в Госдуму.

По мнению членов ЛДПР, сумма в 30 тысяч рублей является оптимальной для отмены НДФЛ, поскольку она почти вдвое превышает минимальный размер оплаты труда в РФ. Они считают, что такие меры поддержки станут действительно ощутимыми для малоимущих граждан страны. В финансово-экономическом обосновании инициативы указано, что ее реализация потребует дополнительных бюджетных средств, однако их точный объем определить не получится, поскольку доподлинно неизвестно, сколько сейчас россиян получают менее 30 тысяч рублей в месяц.

Члены либерально-демократической партии считают, что отмена НДФЛ позволит увеличить семейный бюджет малоимущих граждан и тем самым поспособствует экономическому росту России. Если законопроект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму и одобрен депутатами, новая норма вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом. К 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое, указал Путин. Он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.