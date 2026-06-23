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23 июня 2026 в 11:17

Надоели муравьи и тля на даче: хитрая приманка из трех продуктов решает проблему

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Муравьи на участке — не такие безобидные гости, как кажется. Они помогают распространяться тле и могут навредить урожаю. Есть простой способ борьбы без агрессивной химии, для которого понадобятся продукты, которые часто есть на кухне.

Смешайте 1 чайную ложку сухих дрожжей, желток одного яйца и 1 чайную ложку меда. При желании добавьте немного воды, чтобы масса дольше оставалась влажной. Разложите приманку небольшими порциями на крышечках или кусочках картона рядом с муравьиными тропами.

Муравьи охотно несут такую смесь в гнездо и кормят ею всю колонию. Благодаря этому воздействие распространяется не только на рабочих особей, но и на матку. Уже через 1–2 дня численность насекомых заметно сокращается.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, что для него не нужны дорогие средства из магазина. Дополнительно она советует регулярно осматривать участок и вовремя бороться с тлей, ведь именно ее муравьи чаще всего разводят возле грядок и кустарников.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
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