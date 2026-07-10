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10 июля 2026 в 12:12

Надоела каша к завтраку? Беру банан, клубнику и кокосовое молоко — через 5 минут густой смузи на столе

Фото: D-NEWS.ru
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Этот смузи я пью, когда хочу зарядиться с утра и забыть про голод до обеда. Кокосовое молоко, ягоды и банан — взбил за минуту, и готово.

Ингредиенты

Кокосовое молоко — 1 стакан (200 мл), смесь хлопьев 5 злаков — 0,5 стакана, банан — 1 шт., клубника или малина — 1 стакан, сахар — по вкусу.

Как готовлю

Первым делом засыпаю хлопья в чашу блендера и пробиваю их в муку — так смузи будет нежнее. Затем туда же отправляю кокосовое молоко, нарезанный банан и ягоды. Взбиваю все до однородности. Если ягоды были замороженные, даю напитку постоять минут 10–15, чтобы он не обжигал холодом. Разливаю по стаканам и украшаю, как душа пожелает. Пейте сразу — смузи быстро окисляется и теряет витамины.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Кокосовое молоко дает нежную сладость, банан превращает все в десерт, а кислинка клубники разбивает эту сладкую негу идеальным акцентом. Советую добавить пару кубиков льда перед взбиванием — текстура станет еще более бархатистой, а напиток — бодрящим.

Проверено редакцией
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