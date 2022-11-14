Начинающим аквариумистам дали советы по содержанию золотых рыбок Ветеринар Климкина посоветовала начинающим аквариумистам выбирать длиннотелые породы золотых рыбок

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Распространенное в Сети мнение, что золотая рыбка неприхотлива и подходит для начинающих аквариумистов, не совсем верно, рассказала «МК в Красноярске» ветеринар Полина Климкина. По словам специалиста, такие породы, как, например, телескоп или жемчужина, очень сложны в уходе и могут погибнуть. Поэтому новичкам следует выбирать длиннотелые породы, максимально приближенные к обыкновенной золотой рыбке.

Благодаря продолжительной селекции некоторые золотые рыбки мало похожи на своих «классических» сородичей. Такие породы золотых рыбок как телескоп, водяные глазки, жемчужина, звездочет и оранда не подходят для начинающих аквариумистов, например, рыбка «телескоп» обладает плохим зрением и запросто может поранить глаза об острые декорации, а золотая рыбка «водяные глазки» уязвима из-за мешков с жидкостью, которые расположены под глазами, они могут лопнуть при травме, — объяснила врач.

Как отметила специалист, содержать золотых рыбок в маленьких круглых аквариумах нельзя, поскольку на одну особь требуется не менее 50 литров воды. Также необходим компрессор для оптимального поддержания уровня кислорода и фильтр для очистки воды. В среднем на 75 литровый аквариум нужен фильтр на 150 литров.

Подменять необходимо около 30% воды на свежую еженедельно. Параметры воды для золотых рыбок: температура 18–23 °C. Обычно такую температуру можно поддерживать и без специального нагревателя, — добавила Климкина.

Кормить рыбок нужно два-три раза в день небольшой щепоткой специального корма в виде гранул, хлопьев или палочек, такие корма часто направлены на стимуляцию окраса рыб и меньше портят воду аквариума.

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