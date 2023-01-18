«Начинал в милиции. Затем попал в плен и перешёл на сторону боевиков» За что лидер кавказских джихадистов Али Тазиев получил три пожизненных срока

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Али Тазиев по кличке Магас

Южный окружной военный суд приговорил к третьему пожизненному сроку Али Тазиева, также известного как Ахмед Евлоев и Магас. С этим некогда знаменитым ингушским моджахедом чеченских радикальных сепаратистов Шамиля Басаева и Доку Умарова связывают многие инциденты. Это и атака на Назрань в июне 2004 года, и покушение на экс-главу Ингушетии, а ныне замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в 2009-м, а также теракты, убийства и похищения чиновников, силовиков и их родственников. NEWS.ru вспомнил, чем известен Тазиев и за что он получил свой очередной приговор.

Дотянулся до Евкурова

Военный суд в Ростове-на-Дону признал Тазиева виновным сразу по нескольким особо тяжким статьям УК: ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 (бандитизм), ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой и сопряжённое с бандитизмом), ст. 317 (посягательство на жизнь силовиков сотрудников правоохранительных органов). Кроме этого, его в приговоре фигурировали умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167), незаконное изготовление и хранение оружия (ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 223). В совокупности Тазиеву назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Впрочем, подсудимый и так с 2010 года находится за решёткой — в Ростовский централ его этапировали из «полосатой» (имеющей особый режим) зоны «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края ещё в 2021 году.

Расследование по этому делу было завершено и направлено в Южный окружной военный суд почти за два года до вынесения третьего приговора. Как заявляли в СК, в октябре 2007 года Али Тазиев вместе с президентом самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия Доку Умаровым «создал преступное сообщество (преступную организацию), которым руководил вплоть до июня 2010 года». Оно состояло из многочисленных вилайятов (организованных групп), одну из которых — «Вилайят Галгайче», или Ингушский сектор Кавказского фронта, возглавил Тазиев. Целью всей организации, по версии обвинения, было создание на Северном Кавказе независимого государства с шариатской формой правления.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости На месте взрыва, произведенного террористом-смертником на территории РОВД в Назрани, 2009 год

В свои отряды, формируемые по территориальному или этническому принципу, религиозным радикалам, по данным следствия, удалось вовлечь свыше 500 человек. Они должны были распространять идеи ортодоксального ислама, заниматься спортом, приобретать удобную для боя одежду, а также оружие, боеприпасы и медикаменты. Активные члены сообщества общались между собой по радиосвязи, а рядовой состав обязали регулярно менять оформленные на третьих лиц сим-карты и телефоны.

С сентября 2009-го по март 2010 года на территории Республики Ингушетия Тазиев неоднократно совершил посягательство на жизнь сотрудников МВД по Республике Ингушетия, военнослужащих Министерства обороны РФ, убийство жителей муниципального образования Барсуки Назрановского района Республики Ингушетия. В результате его преступной деятельности два человека погибли, 24 получили ранения различной степени тяжести, кроме того, умышленно уничтожено чужое имущество, — утверждали представители следствия в феврале 2021 года.

По данным СК, во время предварительного следствия «признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 130 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и их близких родственников». По данному уголовному делу восемь человек объявлены в федеральный и международный розыски, более 20 фигурантов в 2011-2020 годах были приговорены к срокам от семи лет до пожизненного лишения свободы. В отношении 12 обвиняемых уголовное преследование было прекращено в связи с их гибелью.

Как уточняет «Коммерсант», Тазиев вошёл в созданный Доку Умаровым «Имарат Кавказ» (признан террористической организацией в РФ, деятельность запрещена) весной 2008 года, занимаясь организацией терактов, подбирая их исполнителей и финансируя руководителей банд за счёт средств, поступающих от предпринимателей и коммерческих структур. В рамках очередного уголовного дела моджахеду инкриминировалось три нападения на посты ДПС в Ингушетии, в результате которых четыре человека, в том числе два мирных жителя, погибли, ещё 9 сотрудников полиции и 11 военнослужащих получили ранения. В конце 2009 года участники вооружённого формирования под руководством Али Тазиева совершили подрыв БТР войсковой части № 3918 внутренних войск МВД на автодороге М-29 «Кавказ», в результате которого были ранены четыре силовика.

Перед рассмотрением третьего дела фигурант ходатайствовал о проведении процесса с участием присяжных заседателей, но просьбу Тазиева суд отклонил. Также подсудимый не признавал вину.

Самый известный полевой командир Ингушетии

В июне 2015 года та же инстанция в Ростове-на-Дону, которая тогда называлась Северо-Кавказским окружным военным судом, приговорила Али Тазиева ко второму пожизненному тюремному сроку. Ему инкриминировали организованные убийства, терроризм, хранение и сбыт огнестрельного оружия, а также угон автомобиля. По версии следствия эти преступления подсудимый совершил в июне 2004 года, во время нападения чеченских и ингушских исламистов под командованием Шамиля Басаева и Доку Умарова на здание МВД и погранотряд в Назрани, а также райотдел милиции в городе Карабулак. Тогда погибли 98 человек, ещё 113 получили ранения.

Первый пожизненный срок Тазиев получил в октябре 2013 года. Военный суд в Ростове-на-Дону счёл бывшего моджахеда виновным за подрыв автобуса в городе Невинномысске Ставропольского края в декабре 2007 года, покушении на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в июне 2009-го и организацию взрыва в ОВД по Назрани и Назранскому району Ингушетии в августе того же года, в результате чего погиб 21 человек, 290 были ранены.

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия На месте покушения на президента Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова в Назрани

В розыске Тазиев находился с 2004 года. Родственники джихадиста из ингушского села Насыр-Корт жаловались в ЕСПЧ на то, что в декабре 2005 года к ним ворвались вооружённые люди на БТР и автомобилях без регистрационных номеров, устроив обыск и повредили имущество. Однако суд в Страсбурге отказался назначать им компенсацию, писало издание «Кавказский узел» (властями РФ признано иностранным агентом). В июне 2010 года силовики задержали моджахеда и 13 его сообщников в ходе спецоперации в ингушском городе Малгобеке.

Позднее в ФСБ заявляли, что Магас пошёл на соглашение со следствием и «даёт достаточно информативную базу сфер деятельности бандподполья». В спецслужбе утверждали, что благодаря этому было «доказано много фактов его участия в управленческой деятельности и принятии решений в подготовке и проведении терактов на территории республики [Ингушетия]». Но в последнем слове на процессе 2015 года Тазиев заявил, что признательные показания по первому уголовному делу дал якобы из-за применения к нему пыток.

Как рассказал NEWS.ru исследователь исламского радикализма, публицист Дмитрий Ершаков, Али Тазиева можно считать «самым известным ингушским полевым командиром времён Кавказской войны 1991–2021».

Он начинал в милиции. Затем попал в плен и перешёл на сторону боевиков. Каким-то чудом ему удалось уцелеть в многочисленных стычках, и в первой половине 2004 года его назначили руководителем ингушского сектора кавказского подполья. Поэтому можно сказать, что все крупные теракты, совершённые в Ингушетии в последующие шесть лет, не обходились без его участия и внимания. Это и рейд на республику в июне 2004-го, и покушение на Евкурова. Мало того, к моменту этого покушения Тазиев был уже не просто главой ингушского сектора, а военным амиром всего «Имарата Кавказ». В июне 2010-го его задержали. И это очень удивительно, так как командиров такого ранга обычно убивали. Преемником Тазиева на посту амира Ингушетии стал Джамалейл Муталиев, являвшийся кадием — шариатским судьёй сектора, но это уже был человек не того масштаба, — пояснил Ершаков.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Али Тазиев

По его данным, с 2009 года Тазиев «вошёл в состав высшего топ-менеджмента подполья и продержался там почти полтора года», но теперь это всё «давняя история». Сейчас, по словам исследователя, уже никаких последователей у Магаса нет — «Имарат Кавказ» был разгромлен в 2015 году, а пришедший ему на смену «Вилаят Кавказ Исламского государства» (филиал запрещенного как террористическое движение «Исламского государства») — в 2016-м. С тех пор в Ингушетии происходили только единичные атаки отдельных джихадистов, отмечает собеседник NEWS.ru. Однако, в 2020–2021 годах вернувшийся из Турции в РФ полевой командир Аслан Бютукаев «попытался возобновить джихад в Ингушетии и Чечне, но его команду в итоге уничтожили». Так что, как считает исследователь, сейчас Али Тазиев — это «реликт ушедшей эпохи вроде Закаева или Удугова».