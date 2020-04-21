Начальника мордовской колонии будут судить за рабский труд женщин

https://static.news.ru/photo/eb8c2b18-83de-11ea-8430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший начальник женской колонии из Мордовии предстанет перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий. Мужчине инкриминируют чрезмерную ретивость по отношению к заключённым.

Десятки женщин, по сути, находились в рабстве, сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета.

Как установлено в ходе расследования, в период с ноября по декабрь 2018 года начальник исправительной колонии привлекал женщин к сверхурочным работам в принудительном порядке. Они работали на швейном производстве даже по ночам.

Своей вины обвиняемый не признал. Несмотря на это, уголовное дело с достаточным количеством собранных доказательств направлено в суд.

Ранее NEWS.ru писал, что российские общественники обратились к президенту, министру юстиции и главе Федеральной службы исполнения наказаний с предложениями по гуманизации уголовно-исполнительной системы. Они попросили расширить права заключённых.