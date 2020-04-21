Начальника мордовской колонии будут судить за рабский труд женщин

Бывший начальник женской колонии из Мордовии предстанет перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий. Мужчине инкриминируют чрезмерную ретивость по отношению к заключённым.
Десятки женщин, по сути, находились в рабстве,
Как установлено в ходе расследования, в период с ноября по декабрь 2018 года начальник исправительной колонии привлекал женщин к сверхурочным работам в принудительном порядке. Они работали на швейном производстве даже по ночам.
Своей вины обвиняемый не признал. Несмотря на это, уголовное дело с достаточным количеством собранных доказательств направлено в суд.
Ранее NEWS.ru писал, что российские общественники обратились к президенту, министру юстиции и главе Федеральной службы исполнения наказаний с предложениями по гуманизации уголовно-исполнительной системы. Они попросили расширить права заключённых.
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