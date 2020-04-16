Правозащитники призвали власти разрешить заключённым митинговать

https://static.news.ru/photo/247564a2-7fdf-11ea-97c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа российских правозащитников, объединившихся в инициативу «Антибунт», направила президенту Владимиру Путину, министру юстиции Константину Чуйченко и главе ФСИН Александру Калашникову свои предложения по гуманизации уголовно-исполнительной системы (УИС). После беспорядков в ИК-15 в Иркутской области общественники предложили властям расширить права заключённых.

Правозащитники предлагают назначать на должности начальников УФСИН не менее половины женщин, которые в настоящее время не возглавляют ни одного регионального главка тюремного ведомства. Также представители «Антибунта» призывают разрешить заключённым проводить мирные акции протеста и забастовки в случае нарушения их прав и дать право осуждённым создавать профсоюзы. Кроме этого, авторы обращения призывают содействовать в создании Комитетов родственников заключённых в каждом регионе и еженедельно с ними встречаться.

Другими предложениями являются введение тестов для всех начальников УФСИН и подведомственных учреждений на склонность к садизму и причастность к организации пыток. Замешанных в этих деяниях, как считают в инициативе «Антибунт», необходимо уволнить, как и всех офицеров, занимающих посты «помощников начальников УФСИН по правам человека», заменив их правозащитниками.

Также авторы обращения выступают за отмену фамильярного обращения к осуждённым по фамилии, предлагая называть молодых заключённых по имени, а тех, кому больше 30 лет, по имени и отчеству. Ко всем представителям «спецконтингента» правозащитники требуют обращаться на «Вы».

Ещё одним предложением инициативы «Антибунт» является включение в общественный совет ФСИН председателя общественной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Бабушкина, как «наиболее опытного правозащитника», а также создание в рамках совета рабочей группы по защите прав заключённых. Данную группу предлагается наделить правом «беспрепятственно выезжать в любые учреждения ФСИН» и привлекать её членов в случае акций протеста и бунтов в колониях и тюрьмах «для мирного разрешения конфликтов между заключёнными и администрациями учреждений ФСИН».

Реализация данных предложений, как подчёркивают правозащитники, не повлечёт увеличение финансирования и дополнительных трат. Нововведения возможны в кратчайшие сроки, они снизят риск повторения ангарских событий, уверены авторы обращения.

Как сообщили NEWS.ru в правозащитной инициативе Gulagu.net, общественники внимательно проанализировали весь массив информации о причинах резкого ужесточения режима в иркутской ИК-15 и изучили причины бунта. Основной вывод — ошибочное назначение полковника Леонида Сагалакова начальником иркутского ГУФСИН в марте 2020 года.

Правозащитники уверяют, что этот человек причастен к пыткам в ИК-33 УФСИН по Хакасии, которую он возглавлял до 2011 года и курировал до 2017 года в должности заместителя начальника республиканского тюремного главка по оперативной работе. В 2019 году были осуждены за насилие над заключёнными начальник помещения камерного типа ИК-33 и ещё два сотрудника.

Кроме того, во время работы Сагалакова начальником ГУФСИН Брянской области, как отмечают правозащитники, имели место систематические унижения в местной ИК-6. Там осуждённые подверглись избиениям и «жёсткой приёмке», а двое были убиты.

К сожалению, таких сагалаковых в системе ФСИН немало. Офицеров, замешанных в этом, нужно уволить с госслужбы. Жестоким людям нельзя вверять жизни тысяч людей и власть над ними. Очевидно, что систему нужно делать гуманнее, — прокомментировал NEWS.ru основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Также он подчеркнул, что когда председателями Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) являются экс-чиновники ФСИН, а уполномоченный по правам человека выходец из МВД, «у заключённых нет шансов писать жалобы на администрацию и при этом быть в безопасности».

Массовые акции протеста — их последний шанс защитить себя и привлечь внимание СМИ, общества и власти. Но протест должен быть мирным, в рамках правового поля, и об этом мы тоже предложили Минюсту и ФСИН подумать и выработать легальный алгоритм для акций протеста, чтобы с одной стороны дать заключённым шанс на спасение от пыток, а с другой — избежать эскалации, насилия и уничтожения имущества колонии, — комментирует правозащитник.

По его мнению, во многих росийских субъектов «заключённые на грани и невозможно повсеместно устраивать штурмы и жестокие избиения».

Жестокость — это слабость власти. Мы же предлагаем выход из ситуации, который может помочь существенно снизить уровень произвола и повысить защищенность прав человека, а значит, и государства, — добавил првозащитник.

Как писал NEWS.ru, 9 апреля заключённые ИК-15 в городе Ангарск Иркутской области устроили беспорядки и напали на одного из сотрудников ФСИН. В ходе протестов нам начался пожар. По жаному факту СК завёл уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения

Как позднее сообщил правозащитник Павел Глущенко, во время подавления бунта спецназом пострадали около 300 заключённых, двое погибли. В регионе ввели режим ЧС, предполагаемых зачинщиков беспорядков поместили в СИЗО.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что поджог и последующие беспорядки в колонии строгого режима в Ангарске якобы были срежиссированной провокацией. Такле же предположение высказал уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко.