На Украине без газа остались 10 тысяч человек из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/290d6478-b618-11ea-a152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обильные осадки в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины привели к тому, что 10 тысяч человек остались без газоснабжения в результате наводнения.

В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что опоры газопроводов, проходящих над рекой Черемош, оказались разрушенными, а высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют к ним доступ. При этом более 30 бригад работают круглосуточно, пытаясь устранить аварию.

Накануне, 23 июня, губернатор Черновицкой области на Западной Украине Сергей Осачук предупредил местных жителей о возможности наводнения и призвал их готовиться к эвакуации. Он добавил, что власти ожидают подъёма воды на некоторых участках примерно на 6,5 метра.

Как писал NEWS.ru, шесть областей Украины обесточены из-за сложных погодных условий. Электричество в домах 120 населённых пунктов отключилось в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи.