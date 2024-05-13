На территории Новодевичьего монастыря нашли древние захоронения Археологи нашли древние надгробия на территории Новодевичьего монастыря

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Новодевичий монастырь

На территории Новодевичьего монастыря археологи обнаружили древние надгробные плиты, сообщает «Москва 24» со ссылкой на руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова. Находку сделали во время работ по снижению уровня грунта на месте разрушенного в 1930-х годах кладбища. По данным ученых, найденные захоронения относятся к XVI–XVIII векам.

Во время работ по понижению уровня грунта на территории монастырского ансамбля специалистам удалось обнаружить более древние надгробные плиты, относящиеся к XVI–XVIII векам. Теперь для дальнейшего изучения и экспонирования их разместят в лапидарии, который символично откроется в год 500-летия основания Новодевичьего монастыря, — рассказал Емельянов.

Реставрационные работы на территории монастыря проводили ученые Института археологии Российской академии наук. В некрополе они обнаружили могилы некоторых членов царской семьи, а также таких влиятельных фамилий, как Голицыны, Говорухины, Друцкие, Морозовы, Муромцевы, Канбаровы, Коркадиновы и других. Плиты выполнены из белого известняка и украшены резьбой. Позднее находки планируется передать в Музейный фонд Российской Федерации.

При работе на транспортном обходе Красноярска неподалеку от моста через реку Енисей рабочие ранее нашли кость огромного размера. По предварительной версии, она могла принадлежать мамонту. Артефакт передали специалистам для дальнейшего исследования.