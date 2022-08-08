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На свободе после убийства: как судят за случайные смерти на охоте

На Камчатке миллиардера и бывшего депутата, который вместо медведя застрелил человека, не стали сажать в тюрьму. Как ни странно, это обычная практика

Охота — спорное развлечение, у которого есть горячие сторонники и категорические противники. Иногда отстрел животных в их зоне обитания угрожает не только самим зверям, но и людям. За последние несколько лет в России были десятки случаев, когда во время охоты гибли люди. Последний громкий инцидент произошел с крупным бизнесменом и чиновником с Камчатки. Он убил не только медведя, но и местного жителя. NEWS.ru узнал, как наказывают за подобные деяния и как избежать беды.

Суд на Камчатке признал виновным экс-депутата Законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина по двум статьям: причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Его приговорили к одному году ограничения свободы, также политик должен заплатить штраф 200 тысяч рублей. В 2020 году Редькин занял 20-е место рейтинга дохода госслужащих Forbes с доходом 715,7 млн рублей, а в 2019 году — девятое с 1,44 млрд рублей.

Фото: Законодательное собрание Камчатского края Игорь Редькин

Год назад политик ехал на болотоходе по территории, «не относящейся к местам осуществления охоты». Он совершил несколько выстрелов по «неясно различимой цели», намереваясь попасть в медведя. В результате он убил и зверя, и местного жителя, который неподалеку собирал металлолом.

Случаи, когда охотники по ошибке убивают своих товарищей или прохожих, нередки. Весной прошлого года подполковник полиции в Выборгском районе Ленобласти Андрей Леонов случайно застрелил товарища во время охоты. Он целился в лося, но на линии огня появился 59-летний мужчина, которому пришлось пулевое ранение в живот. Пострадавшего доставили в больницу, но не смогли спасти. Информации о приговоре NEWS.ru найти не удалось.

Также весной 2021 года к 10 месяцам ограничения свободы приговорили браконьера из Приморского края. С тремя соратниками он охотился, не имея на это разрешения. Компания браконьеров выслеживала животных с помощью тепловизионного прицела. Мужчины спутали животное с человеком, который прятался в лесном массиве. Нарушители были признаны виновными по статье «Незаконная охота с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору».

Фото: shutterstock

В октябре прошлого года в Приморье двое полицейских во время незаконной охоты случайно застрелили человека. Осознав содеянное, они попытались замести следы. Труп закопали, а мотоцикл, на котором приехал погибший, утопили в водохранилище. Когда началось расследование, полицейские предоставили следователю ложную информацию о якобы причастных к исчезновению погибшего, а также о местах, где может находиться труп. В итоге следствию все же удалось установить их вину. Суд назначил им сроки в колонии общего режима от четырех лет до четырех лет и 10 месяцев.

Случайно убивают людей обычно охотники, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, сообщила NEWS.ru охотник на волка Диляра Курбединова. Другой вариант — молодые и неопытные. По ее словам, получить разрешение на охоту в современной России достаточно просто. Нужно лишь не иметь ментальных нарушений и уметь пользоваться ружьем. Но этого недостаточно. Все новоиспеченные охотники должны проходить курсы по подготовке. Чтобы быть готовыми к неожиданностям.

Неопытного или пьяного может любой шорох испугать. Он будет стрелять со страху. Но золотое правило любого охотника — пока не увидишь саму добычу, стрелять не следует. Ведь там может быть, например, грибник. У меня было много таких случаев. Диляра Курбединова охотник на волка

Фото: shutterstock

Несчастные случаи на охоте происходят, когда стреляют в движении. То есть охотник едет на автомобиле или лодке. Летящая пуля или дробь попадает в жертву, которую стреляющий не видел, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Киреев.

За убийство по неосторожности во время законной охоты предусмотрено уголовное наказание, сообщает он. Обычно назначается условный срок (один-два года). Бывают и реальные сроки, когда человек попадает в места лишения свободы. Это случается, когда человек не признает себя виновным, но доказательств своей невиновности у него нет.

Если охота была незаконной, то действия человека квалифицируются уже по двум статьям. Если был причинен ущерб более чем на 40 тысяч рублей, ему будет также вменен штраф (до 500 тысяч рублей), помимо ограничения свободы.