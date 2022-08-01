Попавшего в сети кита в Охотском море почти полностью освободили

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

архивное фото

Занесенного в Красную книгу гренландского кита почти полностью освободили от сетей, в которых он запутался в Охотском море. Спасателям осталось снять только одну веревку, но это невозможно сделать без специальных инструментов, из-за чего им пришлось взять паузу, сообщили в ОТР.

Работе по вызволению из сетей мешает шторм и сам кит, так как он не подпускает к себе лодки. Несмотря на это, специалисты уверены, что они полностью освободят млекопитающее в ближайшие три дня.

«Краснокнижного» кита, застрявшего в рыболовных сетях, обнаружили туристы, которые проплывали мимо на катере. Они доложили о происшествии зоозащитникам и ученым, которые сразу же отправились спасать животное. На его поиски они потратили два дня, так как он постоянно менял свое местоположение. По словами экспертов, кит испытал огромный стресс и усталость, а на его теле остались следы от веревок.

В Росприроднадзоре ранее сообщили о спасении белой медведицы. Спасателям удалось вытащить банку из пасти животного, благодаря чему медведица осталась в живых. После успешно проведенной операции ее перевезли в естественную среду обитания.