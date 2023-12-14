На Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние шесть лет

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за последние шесть лет, сообщает Центр погоды «Фобос». Она была отмечена 14 декабря около 20:00 мск. Ее интенсивность составила Х2,8.

Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла, — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в последний раз подобная вспышка фиксировалась в 2017 году. Нынешней предшествовали две другие, среднего уровня, — М5,8 в 10:44 мск и М2,3 в 16:48 мск. По словам сотрудников центра, такая солнечная активность может предвещать магнитные бури. Ближайшая ожидается в субботу, 16 декабря.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности — А, В, С, М, Х. Минимальный класс — А0,0. При переходе к каждой следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Чаще всего вспышки сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении Земли провоцируют магнитные бури.

Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сделали прогноз о том, что магнитная буря накроет Землю в ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024 года. Класс прогнозируемой бури — уровня G1. Аналогичные явления эксперты предсказали 18, 19 и 22 декабря.

Ученый РАН Анатолий Петрукович, в свою очередь, заявил, что созданный российскими специалистами многоволновой радиогелиограф будет заниматься изучением происхождения вспышек на Солнце. Это, по словам эксперта, поможет более глубоко изучить природу магнитных бурь.