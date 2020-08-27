На Москву надвигается дождь с грозой

https://static.news.ru/photo/26ba288c-e8f4-11ea-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву 28 августа снова придёт гроза. По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются кратковременные дожди при сохраняющейся температуре воздуха до плюс 21 градуса.

Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице 19–21, по области — 18–23, — рассказал он РИА Новости.

Южный ветер при этом сменится на западный, его порывы усилятся и составят 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца августа на всей территории страны ожидается температура выше климатической нормы. По его словам, особенно тепло будет на Урале и в Поволжье, где аномалии могут достигнуть восьми градусов. В первую очередь речь идёт о Свердловской и Челябинской областях.