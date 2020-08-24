Синоптик пообещал необычайно тёплый конец лета

https://static.news.ru/photo/7f1ae7a2-e681-11ea-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца августа на всей территории страны ожидается температура выше климатической нормы.

По его словам, особенно тепло будет на Урале и в Поволжье, где аномалии могут достигнуть 8 градусов. В первую очередь речь идёт о Свердловской и Челябинской областях.

Если смотреть на прогноз декадной температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 градуса, где-то - на 8 градусов, - цитирует учёного ТАСС.

Вильфанд уточнил, что будут небольшие исключения. Так, в Якутии, Магаданской области, центральных районах Хабаровского края, на Чукотке и Камчатке температура будет около и ниже нормы.

Это будет очень хороший конец лета, - уверен синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в День знаний в Москве погода будет тёплая: до плюс 25 градусов и без осадков большую часть дня. Об этом сообщил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 1 сентября, предварительно, будет не по-сентябрьски тёплая погода уже на момент линейки, в 9—​10 часов утра. Столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов.