На «Госуслугах» начали переоформлять сертификаты переболевших COVID

Сертификаты переболевших COVID на «Госуслугах» переоформляются со сроком действия на один год. Процесс должен завершиться в ближайшие дни, говорится в официальном Telegram-канале Минцифры РФ. Накануне в Минздраве сообщили о продлении оформленных ранее документов.

Минцифры сообщает, что​ сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год согласно рекомендациям Минздрава России. Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни,— говорится в сообщении.

Ранее продлить сроки сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до года предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Это связано с тем, что власти зафиксировали в России лишь 0,74% повторных случаев заболевания. С такой инициативой Голикова выступила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и членами кабинета министров. Глава государства поддержал это предложение.

Ранее в Госдуме рассказали, кого можно освободить от электронных QR-кодов. Так, по мнению заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Татьяны Соломатиной, от электронной версии QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе можно освободить военных и людей без смартфонов или без доступа в Интернет.