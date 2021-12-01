В Госдуме рассказали, кого можно освободить от электронных QR-кодов

От электронной версии QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе можно освободить не только военных, но и людей без смартфонов или без доступа в интернет, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она предложила «завуалировать» личные данные военных под «обычных» людей, не внося в базу данных информацию об их профессии, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Надо просто всё обсудить, уточнить количество военных. Там, где сегодня нет интернета, где у людей нет смартфонов, там тоже будут трудности, поэтому людям нужно дать возможность иметь бумажный вариант этого QR-кода. Что касается персональных данных военных, думаю, их можно завуалировать под обычного человека, не вносить в базу данных их профессию, — пояснила Соломатина.

Она призвала не ориентироваться на мнение антиваксеров по этому вопросу, так как они всё равно «что-то возьмут на вооружение». Согласно Соломатиной, нужно прислушиваться к мнению антиваксеров и пытаться их переубедить. Однако она уточнила, что есть «оголтелые» люди, которым нельзя ничего объяснить.

С другой категорией людей, которые думают о своем здоровье, но подвергаются какому-то влиянию, нужно работать. А с антиваксерами сегодня работать надо по-другому, более жестко, — резюмировала политик.

Ранее Минобороны России предложило освободить военнослужащих от QR-кодов. Вместо цифровых пропусков предлагается использовать сертификат о вакцинации и военный билет.