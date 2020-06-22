На голосовании в Москве будут использоваться одноразовые ручки

На избирательных участках в Москве во время голосования по поправкам в Конституцию будут использоваться одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики.
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Одной из основных мер станет обязательное дистанцирование людей. На участках будет нанесена разметка, а места членов избирательных комиссий будут расположены не ближе полутра метров друг от друга. Паспорта избирателей в руки передаваться не будут, гражданам будет достаточно просто показать документ. Комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Более того, при входе у всех измерят температуру, будем проверять: есть у человека симптомы заболевания или нет. Также на входе будут специальные антибактериальные коврики. Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется, — рассказал Реут.
Граждане могут прийти на голосование в своих средствах защиты, тем, у кого их нет, всё необходимое выдадут на участке.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса дату голосования перенесли на 1 июля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Верховный суд России не принял иск, оспаривающий дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ответчиком по иску должен был выступить президент Владимир Путин, в суд обратился Геннадий Иванович Рудяк.
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