На голосовании в Москве будут использоваться одноразовые ручки

https://static.news.ru/photo/0254d322-b495-11ea-8df2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На избирательных участках в Москве во время голосования по поправкам в Конституцию будут использоваться одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. По его словам, Мосгоризбирком предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности избирателей в условиях угрозы распространения COVID-19.

Одной из основных мер станет обязательное дистанцирование людей. На участках будет нанесена разметка, а места членов избирательных комиссий будут расположены не ближе полутра метров друг от друга. Паспорта избирателей в руки передаваться не будут, гражданам будет достаточно просто показать документ. Комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Более того, при входе у всех измерят температуру, будем проверять: есть у человека симптомы заболевания или нет. Также на входе будут специальные антибактериальные коврики. Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется, — рассказал Реут.

Граждане могут прийти на голосование в своих средствах защиты, тем, у кого их нет, всё необходимое выдадут на участке.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса дату голосования перенесли на 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Верховный суд России не принял иск, оспаривающий дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ответчиком по иску должен был выступить президент Владимир Путин, в суд обратился Геннадий Иванович Рудяк.