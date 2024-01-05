Мясников высказался об опасности лапши быстрого приготовления Доктор Мясников: в лапше быстрого приготовления много быстрых углеводов

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Лапша быстрого приготовления может способствовать набору веса, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, в этом продукте очень много быстрых углеводов. Кроме того, у него высокий гликемический индекс, что небезопасно для здоровья.

Лапша, которую можно заварить кипятком, пользуется огромной популярностью у тех, кто не любит тратить время на приготовление пищи. Особенно ее жалуют студенты. Но злоупотребление этим полуфабрикатом грозит лишними килограммами и другими неприятностями, — сообщил Мясников.

Ранее Мясников во избежание похмелья посоветовал закусывать спиртное вареным картофелем. Такого же эффекта удастся достичь, если перед застольем выпить ложку растительного масла. При этом он обратил внимание, что если употреблять алкоголь быстрее, чем закусывать, то эти советы не помогут.

Также, по его мнению, шоколад и орехи могут облегчить похмельное состояние, так как содержат магний. Из-за употребления алкоголя содержание этого микроэлемента в организме снижается, поэтому его надо восполнять, отметил он.

До этого Мясников отмечал, что мужское здоровье зависит от физической нагрузки. По его словам, зарядка либо более серьезные спортивные нагрузки хороши, но недостаточны. Надо двигаться так, «чтобы забыли, чем дышать», в таком случае «все будет работать само», добавил он.