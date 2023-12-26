Мясников назвал способы замедлить опьянение в новогоднюю ночь Мясников посоветовал закусывать алкоголь варенным картофелем в новогоднюю ночь

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Чтобы замедлить процесс опьянения в новогоднюю ночь, закусывать спиртное следует варенным картофелем, рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «России 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Такого же эффекта удастся достичь, если перед застольем выпить ложку растительного масла.

Но если пить быстрее, чем закусывать, то, конечно, никакой вареный картофель не помогает, — предупредил Мясников.

Также медик рассказал о пользе ананаса. По его словам, желудку будет намного легче, если заедать им жирную пищу.

Ранее врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что на начало опьянения может указывать временная потеря обоняния. Кроме того, временно человек может утратить тактильные ощущения, у него может снизиться слух, дальше он начинает хуже видеть и утрачивает координацию. Чтобы снизить вероятность опьянения, Неронов посоветовал закусывать после каждой выпитой порции.

При этом врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко предупредил о том, что в новогодние праздники повышается риск обострения хронических заболеваний, в том числе панкреатита и холецистита. Это связано с избытком в рационе жирной, жареной, копченой пищи и алкогольных напитков.