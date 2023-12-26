Гастроэнтеролог назвал признаки опьянения Гастроэнтеролог Неронов: потеря обоняния укажет на начало опьянения

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На начало опьянения может указывать временная потеря обоняния, предупредил врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что человек перестает ощущать запахи продуктов, которыми закусывает или занюхивает выпитую порцию алкоголя.

Есть такие тесты на проверку стадии опьянения. Например, временная потеря обоняния. Как только человек перестает ощущать запах продукта, которым он занюхивает выпитую порцию алкоголя, значит, он опьянел, — пояснил врач.

Кроме того, временно человек может утратить тактильные ощущения. Чтобы понять это, достаточно провести по волосам рукой, уточнил гастроэнтеролог. Также временно может снизиться слух. Дальше человек начинает хуже видеть и утрачивает координацию. Чтобы снизить вероятность опьянения, Неронов посоветовал закусывать после каждой выпитой порции. Он предупредил, что маленькими порциями человек быстрее напивается.

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