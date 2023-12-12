Нарколог рассказал, как избежать постновогоднего похмелья Нарколог Петров: защититься от похмелья поможет насыщение организма витаминами

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Подготовить организм к новогоднему застолью необходимо заранее, это поможет избежать неприятных последствий, связанных с похмельем, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач — психиатр-нарколог Даниил Петров. По его словам, начать процесс детоксикации с помощью витаминных комплексов, гепатопротекторов и сорбентов необходимо за два дня до начала празднования.

Алкоголь — очень мощный диуретик. Он вымывает из организма жидкость, а вместе с ней — все полезные вещества и минералы: калий, магний, хлор и т. д. Насытить организм этими минералами можно заранее, принимая также гепатопротекторы и сорбенты. <...> Это облегчит интоксикацию и ускорит выведение токсинов, — объяснил врач.

Кроме того, употреблять спиртное нужно на сытый желудок и медленно, чтобы организм имел время на его переработку. В качестве закуски лучше употреблять продукты, богатые клетчаткой, белком и пектином: отварные овощи и салаты из них, запеченные мясо и рыбу, квашеную капусту, а также цитрусовые и зелень. Усилят похмелье жареная, жирная и острая пища, сладости, виноград и бахчевые культуры — тыква, арбуз, дыня, а также сочетание сладких газированных напитков с крепким алкоголем. Также нарколог посоветовал больше двигаться во время празднования.

Безвылазно просидеть всю ночь за столом — не самая лучшая идея. Между рюмками должно быть какое-то движение: потанцевать, прогуляться, выйти на балкон. Но только не для того, чтобы покурить, — заметил врач.

Он подчеркнул, что никотин усиливает действие алкоголя и общую интоксикацию организма. Важным нарколог назвал и употребление негазированной минеральной воды до, после и во время празднования, чтобы восполнять запас жидкости и минералов, которые вымываются из организма алкоголем. Если все же после пробуждения человек ощущает признаки похмелья, от продолжения застолья лучше воздержаться. Несмотря на кажущееся улучшение самочувствия, это прямой путь к развитию алкогольной зависимости.

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