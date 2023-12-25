Гастроэнтеролог предупредил о риске обострения панкреатита в праздники Врач Боярко: в новогодние праздники может обостриться хронический панкреатит

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В новогодние праздники повышается риск обострения хронических заболеваний, в том числе панкреатита и холецистита, предупредил врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко. В беседе с «Вестями Подмосковья» он уточнил, что это связано с переизбытком в рационе жирной, жареной, копченой пищи и алкогольных напитков.

Если после плотного ужина появилась приступообразная боль вверху живота, это может указывать на желчную колику. При патологии печени обычно нет выраженных симптомов, они больше свойственны холециститу и панкреатиту, — пояснил специалист.

Серьезную нагрузку из-за праздничного рациона испытывают поджелудочная железа и желчный пузырь. Боярко отметил, что при переедание могут возникнуть тяжесть, боль в области подреберье, тошнота и изжога. Кроме того, многие перед Новым годом садятся на диеты, а в праздники едят большое количество жирной пищи. Это чревато проблемами с печенью. Чтобы снизить риски для здоровья, врач советует заменить жареные продукты запеченными, а в качестве заправки использовать греческий йогурт или нежирную сметану.

Врач-эндокринолог Ирина Петрова ранее рассказала о том, что переедание в новогодние праздники может вызвать расстройства пищевого поведения, в том числе привести к булимии. Она подчеркнула, что многие люди начинают испытывать физический и моральный дискомфорт, если едят много.