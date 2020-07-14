Мясников с иронией отреагировал на «сомнительные данные» ВОЗ о COVID-19

https://static.news.ru/photo/9dc4b31c-c5c6-11ea-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Российский теледоктор Александр Мясников в личном Telegram-канале с иронией прокомментировал «сомнительные данные» о коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), обсуждавшиеся накануне во Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ выступила с очередной теорией развития пандемии в разных государствах мира.

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус на очередном брифинге поделил планету на четыре группы по вероятному алгоритму распространения COVID-19, но кое-что скрыл. В первой «корзине» оказалась Юго-Восточная Азия, Карибский бассейн, Африка и Тихоокеанский регион. Во второй — страны с «европейским» сценарием. В третьей — Южная Азия, некоторые государства Африки, Северная и Южная Америка. В четвёртой — регионы, где вводились ограничения, но слишком быстро были ослаблены.

Для каждой группы ВОЗ определила сценарий пандемии, пишет «Царьград». Однако ведомство по-прежнему не владеет полной информацией о заболевании. Например, ранее сообщалось, что COVID-19 может передаваться бессимптомными больными. Позже появились публикации о том, что подобные случаи крайне редки — это последнее заявление ВОЗ. COVID-19 — «молодое» заболевание, наука с ним не встречалась, отсюда противоречивые данные.

ВОЗ заявила о сомнительности данных, что вирус может передаваться бессимптомными больными. А это очень сильное заявление <...>, понятна тогда ирония известного швейцарского иммунолога, который написал, что «лучше бы молодёжь вместо масок шлемы на голове носила, шанс упасть и повредить голову у них выше, чем масками уберечься от инфекции», — написал Мясников.

Мясников также отметил проблему с тестами на COVID-19. Они так и не стали более точными. Медик предложил поменять тактику борьбы с инфекцией, обратив внимание в первую очередь на группы риска — это граждане старше 65 лет с хроническими недугами.

Вот с ними и надо работать, при этом совершенно не нужно ставить весь Мир на колени. Коллективный иммунитет не значит, что вот, переболели все по разу и всё: теперь КОВИД исчезнет как болезнь из нашей жизни! Нет, не исчезнет, особенно учитывая, что при всех коронавирусах иммунитет не стойкий, — считает врач. Орфография, пунктуация и стиль авторские.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с начала вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы сообщил о последствиях коронавируса в столице. За последние сутки в городе погибли 37 человек с COVID-19. У всех пациентов была подтверждённая пневмония. Кроме того, они получили положительный результат теста на коронавирус. Накануне сообщалось о 25 умерших. Общее число умерших в столице достигло 4205.