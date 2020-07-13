37 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы сообщил о последствиях коронавируса в столице. За последние сутки в городе погибли 37 человек с COVID-19.

У всех пациентов была подтверждённая пневмония. Кроме того, они получили положительный результат теста на коронавирус, говорится в Telegram оперштаба.

Накануне сообщалось о 25 умерших. Общее число умерших в столице достигло 4205.

Как писал NEWS.ru, 13 июля в столице отменили почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки.

В столице вновь начинают работать аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры. Разрешена также работа дискотек при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.