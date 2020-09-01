Мясников объяснил, к каким последствиям приводит гиперопека

https://static.news.ru/photo/1a574d2e-ec6c-11ea-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие болезни у человека появляются в детстве, хотя и проявляются через многие годы. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Обмен веществ, вкусовые привычки и многое другое закладывается в детстве <...> У людей в возрасте бывает остеопороз — это педиатрическая болезнь, — цитирует его «Вечерняя Москва».

По словам Мясникова, костная масса набирается в детстве, а потом, когда кость разрушается, скорость этого процесса зависит от того, какую костную массу человек набрал в детстве.

Он также добавил, что детей не нужно приучать к сладкому, солёному и жирному, поскольку они наращивают холестерин, у них появляется давление и избыточный вес.

Сегодня у 40% детей есть избыточный вес, — добавил Мясников.

По его мнению, в большинстве болезней детей виноваты родители. И призвал не применять антибиотики, а делать прививки.

Ранее NEWS.ru писал, что хирург-онколог Иван Карасёв рассказал, как возраст влияет на скорость развития онкологических заболеваний.

Он согласился с мнением, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, из-за скорости обменных процессов в организме. Также на фоне высокого гормонального статуса с большой скоростью развиваются гормоночувствительные опухоли