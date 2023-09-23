Мясников назвал показатели давления здорового человека Мясников: нормальные показатели артериального давления заканчиваются на 119/79

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Нормальные показатели артериального давления заканчиваются на 119/79, сообщил в своем Telegram-канале врач Александр Мясников. По его словам, показатели от 120/80 до 129/79 свидетельствуют о предгипертонии.

Нормальные цифры артериального давления заканчиваются на 119/79. 120/80- 129/79 — это предгипертония, — написал Мясников.

Он также отметил разницу в измерении давления американскими и европейскими кардиологами. Так, американцы считают, что показатели от 130/80 говорят о состоянии гипертонии. При этом, по мнению европейских врачей, такое состояние наступает при давлении от 140/90 при измерении дома и 135/85 при измерении в клинике и в течение дня.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что артериальное давление реально снизить без приема медикаментов, если регулярно заниматься физкультурой, есть побольше овощей и фруктов, а также цельнозерновых, нежирных и богатых белками продуктов. Он отметил, что из упражнений в данной ситуации подойдут ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога.

Видяскин также призвал избегать употребления алкоголя и не курить, так как этиловый спирт и содержащийся в сигаретах никотин могут повышать давление. Врач отметил, что перечисленные методы могут быть эффективными для снижения артериального давления, но они не заменяют медицинской консультации.