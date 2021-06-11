Мясников назвал «единственно стоящий способ» борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/bfb17b1a-cb86-11eb-8531-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

«Третья волна» COVID-19 — «не неожиданность, а давно просчитанная реальность», написал в своём Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Он напомнил, что «неоднократно предупреждал о сроках её неизбежного прихода. И вот — продление выходных и другие противоковидные мероприятия». «Единственно стоящим способом» борьбы с COVID-19 врач назвал массовую вакцинацию.

У всех была доступная вакцина и время её сделать в относительно «холодный» период. Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем право на недовольство и критику! Более того — я, например, привит. И ещё кто-то привит. Мы в относительной безопасности и противоковидные мероприятия, по идее, не про нас. Но поскольку привит в стране только каждый 10-й, вакцинированные идут под одну гребенку с невакцинированными, — добавил Мясников.

Он напомнил, что реальным противопоказанием к вакцинации является только тяжёлая аллергия на препарат.

В Москве сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице. Документ подписал глава мегаполиса Сергей Собянин.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Работодателям также рекомендовано с 13 июня перевести минимум 30% сотрудников на удалёнку. Кроме того, весь персонал старше 65 лет и имеющий хронические заболевания, кроме привитых, также необходимо отправить на дистанционку.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимальных значений с начала года. За минувшие 24 часа медики выявили в столице 6701 случай недуга, передаёт оперштаб по борьбе с инфекцией.