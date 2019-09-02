Московские власти за бюджетный счёт предложат избирателями снять стресс в обмен на исполнение гражданского долга на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Столичные госучреждения закупают антистресс-мячики в качестве сувениров, которые вручат посетителям избирательных участков. Однако это лишь ничтожная часть трат города на избирательную кампанию, которые удалось оценить News.ru.

Всего на портале госзакупок удалось найти 296 аукционов, связанных с подготовкой к московским выборам 8 сентября 2019 года. Все они объявлены различными структурами, подведомственными столичной мэрии, а их общая сумма по начальным ценам составляет 81 млн 302 тыс. рублей. Для сравнения: вспомним, сколько было потрачено денег на разгон трёх акций в Москве. 27 июля, 3 и 10 августа прошли три митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичной городской Думы. Из трёх мероприятий только одно — 10 августа — было одобрено московскими властями, это был митинг на проспекте Академика Сахарова. Для разгона других мероприятий мэрия использовала большое число полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей МЧС и спецтехники. Итоги подсчётов показали, что разгон обошёлся с компенсациями (премиями), общие траты получаются 237 931 125 рублей. Без компенсаций — 7 931 125 рублей. Если взять за основу то, что всем сотрудникам выплатили премии, то на сами выборы потратили почти в три раза меньше. Однако в целом это не так много, тем более что речь идёт, по сути, лишь о заложенных бюджетах, а не фактических тратах — ведь исполнитель, как правило, предоставляет услугу дешевле стартовой цены.

zakupki.gov.ru

Для сравнения: на прошлогодние выборы мэра столицы из московского бюджета были выделены 572 миллиона рублей, что в 1,3 раза превышает затраты на аналогичное мероприятие в 2013 году. Снижение затрат в этом году можно объяснить как раз тем, что все избирательные участки недавно были переоборудованы. В то же время некоторые контракты в абсолютных цифрах впечатляют — например, питание членов избиркомов в одном московском районе в среднем обходится в 500–600 тыс. рублей

Есть и забавные моменты. ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства Северо-Восточного административного округа Москвы» объявила аукционы на закупку сувениров для раздачи на выборах. Пока только для двух районов — Отрадного и Бабушкинского. Всего, напомним, в округ входит 17 районов. На исполнение предлагаемых контрактов отведена одна рабочая неделя.

Среди закупаемых безделушек — мячи из каучука, которые мнут в ладонях для расслабления. На два района таких требуется соответственно 1000 и 750 штук, за каждый из которых государство готово было заплатить 118,5 рубля.

Кроме того, в день выборов на избирательных участках в этих двух районах вручат 1421 флешку, 500 наборов мини-отверток, 1700 брелоков, 1500 рюкзаков-мешков, 550 сумок, 1000 зарядных устройств для смартфонов и 500 дождевиков.

zakupki.gov.ru

Интересно, что техническое задание с точностью до миллиметра определяет размерность тех же антистресс-шариков: «Размер изделия 95 Х 29 мм, пластик, игрушка-антистресс со смещённым центром тяжести, бочкообразная форма. Нанесение логотипа, 2 цвета. Индивидуальная упаковка, картон 300 г, изготовление индивидуального штампа, нанесение 4+0», говорится в документах закупки по району Отрадный.

На аукционе для управы района Бабушкинский выставлены другие требования к тем же мячикам: «Цвет: белый. Размер: D = 6,3 см. Материал: каучук вспененный. Нанесение — УФ печать».

На аукционе по району Отрадный цену заказа удалось сбить с 1 млн 60 тыс. руб. до 890 тыс. 400 руб, которые попросил за исполнение победитель — ООО «Делавэр».

В Бабушкинском районе победитель , ООО «Байсэлл», тоже предложил цену значительно меньше первоначальной, она в итоге снизилась с 519 до 341 тыс. рублей.

Обычно сувениры дарят молодым избирателям, впервые пришедшим на выборы. Например, в сентябре 2018 года, когда выбирали мэра Москвы (им, напомним, стал в итоге Сергей Собянин), в одном только районе на избирательных участках раздали 983 электронные книги с сенсорными экранами, встроенными диктофонами и функцией Wi-Fi стоимостью 1,5 тыс. руб каждая, в других муниципалитетах избирателям дарили, к примеру, MP3-плееры.