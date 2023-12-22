МВД России может изменить порядок сдачи экзамена на водительские права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов на получение водительских прав, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам представителей министерства, внесение поправок необходимо в связи с изменениями в законодательстве, вступающими в силу с 1 апреля 2024 года. Речь идет о расширении перечня оснований для отказа в допуске к экзамену.

Согласно тексту законопроекта, отказ будет выдаваться лицам, подвергнутым административному наказанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде или за невыполнение законных требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования. В таком случае гражданин сможет сдать экзамен только после истечения срока наказания. Кроме того, экзаменаторы смогут отказывать гражданам с истекшим сроком действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортом.

Проект ведомственного приказа в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в России предложили запретить ездить на электросамокатах зимой. Автором инициативы выступил депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев. По его словам, использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) при таких погодных условиях создает риск возникновения тяжелых дорожно-транспортных происшествий.