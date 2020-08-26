МВД проверит мужа Жасмин на причастность к «Ландромату»

https://static.news.ru/photo/234773ea-e795-11ea-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи, которые ведут расследование дела о выводе денег из российских банков по «молдавской схеме» проверяют на причастность к махинациям совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора.

Также выясняется причастность к схеме вывода денег через Молдавию и Латвию, которая в западных СМИ получила название «Ландромат» (англ. — «прачечная»), близкого к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом расследования.



При этом нескольким фигурантам дела о выводе денег из российских банков по «молдавской схеме» следственный департамент МВД уже предъявил обвинения. Речь идёт о хищениях по меньшей мере 40 млрд рублей. Документ подписан следователем Константином Абраменковым в июне 2020 года. В качестве обвиняемого привлечён бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин.

Всего на причастность к «Ландромату» следователи проверяют более 30 граждан России, Молдавии и Латвии. Речь при это не идёт о тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по этому делу, пояснили источники. По их словам, среди них в основном владельцы банков, у которых уже отобрали лицензию.

Следствие считает, что инициатором «молдавской схемы» стал владелец Moldindconbank Владимир Платон и именно у него возникла идея «организовать международный канал вывода средств» из России. Такой вариант он предложил олигарху Плахотнюку, которому идея понравилась и он пообещал обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии, указано в материалах дела.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники правоохранительных органов России перекрыли канал вывода денежных средств по исполнительным производствам за рубеж.