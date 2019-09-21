https://static.news.ru/photo/cbcd28d0-dc6e-11e9-9cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россияне должны быть аккуратнее, так как пик угонов автомобилей в России приходится на октябрь, сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, в группе риска находятся владельцы японских, корейский и российских машин. Авто среднего класса обычно угоняют, чтобы разобрать на запчасти, которые будут в дальнейшем проданы.

В полиции отметили, что чаще всего машины похищают в Петербурге, затем следует Москва, Ленинградская, Московская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области. При этом за первое полугодие 2019 года количество подобных краж снизилось на 15,4%, передаёт портал Autonews.ru .

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла поправки в законодательство, согласно которым владельцы автомобилей, находящихся в угоне, освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать на период розыска машины до возврата хозяину.