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МВД потребовало взыскать с соратницы Навального Фатьяновой 3,9 млн рублей

16:18, 10 января 2022
МВД потребовало взыскать с соратницы Навального Фатьяновой 3,9 млн рублей Ирина Фатьянова Фото: irinafatyanova21/facebook.com
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Полиция Санкт-Петербурга требует с соратницы оппозиционера Алексея Навального Ирины Фатьяновой 3,9 млн рублей в качестве возмещения ущерба в результате проведения несогласованных акций 23 и 31 января. В иске, поданном региональным главком МВД, говорится, что данная сумма была затрачена на компенсации сверхурочных сотрудникам, передаёт объединённая пресс-служба городских судов.

С Фатьяновой просят взыскать 3 931 998 рублей 33 копейки в счёт возмещения затрат на расходы по произведению компенсационных выплат сотрудникам органов внутренних дел, привлечённым к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени. 1391 сотруднику были произведены выплаты за 1462 дня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание по иску назначено Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга на 15 февраля. Сама Фатьянова в Instagram-аккаунте назвала данные обвинения противоречащими Конституции.

В апреле 2021 года суд Санкт-Петербурга арестовал Фатьянову на 10 суток за организацию несанкционированной акции в январе.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Санкт-Петербурге 23, 31 января и 2 февраля. Протоколы о нарушениях были составлены на 1,4 тысячи человек. Под административный арест отправились более 350 человек, штрафы получили более 650. Кроме того, было возбуждено несколько уголовных дел после применения насилия к силовикам.

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