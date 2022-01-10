МВД потребовало взыскать с соратницы Навального Фатьяновой 3,9 млн рублей

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В Оренбургской области впервые был зарегистрирован случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Заболевшей оказалась женщина, на прошлой неделе вернувшаяся из Египта, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. Сообщается, что клинических проявлений заболевания у пациентки нет, она прошла полный курс вакцинации.

Пациентка вернулась из Египта. С 4 января 2022 года она и её семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников, — сказали в ведомстве. Отделение...